Харьков готовится принимать еще 20 тысяч болельщиков: немцев и голландцев

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета со ссылкой на директора Департамента по вопросам подготовки Евро-2012 Александра Нечипоренко.

По его словам, в день матча в Харьков прибудет по 10 тысяч болельщиков из обеих стран.

В.Нечипоренко отметил, что 12 июня в Харьков прибудет 21 самолет с болельщиками, 13 июня - 56 самолетов. Кроме того, по данным администрации харьковского Южного вокзала, на 12 и 13 июня раскуплены все билеты на Харьков на всех направлениях.

А.Нечипоренко отметил, что 12-13 июня в Харькове на 100% будут заполнены гостиницы.