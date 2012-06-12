Харьков готовится принимать еще 20 тысяч болельщиков: немцев и голландцев
08:12, 12 июня 2012Спорт
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В Харьков на матч Нидерланды – Германия, который состоится 13 июня на стадионе «Металлист», прибудет 20 тысяч болельщиков из этих стран.
Завтра в город прилетят-приедут по 10 тысяч с обеих сторон
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета со ссылкой на директора Департамента по вопросам подготовки Евро-2012 Александра Нечипоренко.
По его словам, в день матча в Харьков прибудет по 10 тысяч болельщиков из обеих стран.
В.Нечипоренко отметил, что 12 июня в Харьков прибудет 21 самолет с болельщиками, 13 июня - 56 самолетов. Кроме того, по данным администрации харьковского Южного вокзала, на 12 и 13 июня раскуплены все билеты на Харьков на всех направлениях.
А.Нечипоренко отметил, что 12-13 июня в Харькове на 100% будут заполнены гостиницы.
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