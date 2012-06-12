Украинский художник выиграл в конкурсе футбольных карикатур

В конкурсе участвовали 172 карикатуриста с 618 работами из 39 стран, среди которых Австралия, Австрия, Англия, Аргентина, Болгария, Израиль, Иран, Египет, Канада, Китай, Куба, Мьянма, Германия, Польша, Россия, Украина, Япония, Финляндия, Чили.

В состав жюри конкурса вошли художники, журналисты юмористических изданий, писатели-сатирики из Украины, Канады и Нидерландов.

По словам главы правления Ассоциации карикатуристов Украины Константина Казанчева, несмотря на то, что в этом году конкурс прошел без поддержки Министерства культуры, киевских властей и Федерации футбола Украины, им заинтересовались профессионалы из-за рубежа. В этом году жюри конкурса возглавил президент Международной ассоциации карикатуристов (FECO) Питер Нивендейк (Нидерланды).

Гран-при конкурса получил киевский карикатурист Игорь Лукьянченко, первый приз «Украинской лиги» - Виктор Голуб (Здолбунов), первый приз «Международной лиги» - Росс Томсон (Англия). Поощрительными призами отмечены художники из Украины, Болгарии, Израиля, Англии, Сербии, Румынии, Германии.

Экспозиция из 100 лучших работ, участвовавших в конкурсе, представлена в киевском ТРЦ «Большевик» и продлится до осени. Также работы победителей и конкурсантов опубликованы в специальном каталоге.

Справка УНИАН. Общественная организация «Ассоциация карикатуристов Украины» создана в 2002 году и является объединением карикатуристов и художников. Ассоциация предполагает как индивидуальное, так и коллективное членство, и объединяет любителей и профессионалов.

Ежегодный международный конкурс карикатуры «Независимость» был основан в 2001 году.