Голландцы отказались жить в лагере под Харьковом

Как сообщили УНИАН в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, 11 июня на некоторых сайтах появилась информация со ссылкой на Департамент по вопросам подготовки Евро-2012 Харьковского городского совета о том, что 40 иностранных болельщиков приобрели места в несуществующем палаточном лагере, расположенном в Харьковской области. Билеты они заказали заранее по интернету, когда еще находились в своей стране.

По предварительной информации, которую удалось выяснить сотрудникам харьковской милиции, лагерь, в котором забронировали места граждане Королевства Нидерланды, действительно существует. Группа иностранных болельщиков прибыла в указанный палаточный городок, который расположен в Харьковской области. Однако, условия пребывания в этом месте их не устроили. Поэтому иностранцы решили вернуться в Харьков, чтобы поселиться в другом месте.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия начальник Харьковского городского управления ГУ МВД Украины в Харьковской области полковник милиции Игорь Болюх лично встретился с директором консульской службы Нидерландов Ханом Петерсом, который заверил правоохранителей, что со стороны голландских болельщиков к ним не поступало ни одной жалобы по поводу их пребывания на территории Украины, в частности в Харьковской области.

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Как сообщал УНИАН, 9 июня в Харькове сборная Нидерландов играла со сборной Дании, а 13 июня будет играть со сборной Германии.

8 июня на территории Журавлевского гидропарка в Харькове открылся «Оранж-кемп» - палаточный лагерь болельщиков сборной Нидерландов.