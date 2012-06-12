Как передает корреспондент УНИАН, об этом Э.Хамрен сообщил журналистам на послематчевой конференции.

По его словам, во втором тайме его команда начала играть лучше, чем в первом, благодаря чему удалось забить мяч.

Э.Хамрен выразил сожаление по поводу того, что украинцам удалось быстро отыграться. «Это придало им сил», - сказал он.

По его словам, «последние 20 минут сборной Швеции было нечего терять, но жаль что не получилось».

Э.Хамрен отметил, что в этом матче Андрей Шевченко отлично сыграл в штрафной. «Не только он умеет так играть в украинской сборной, но сегодня он сыграл прекрасно», - сказал тренер шведов.

Отвечая на вопрос журналистов, он отметил, что еще не думал о следующих играх.

"Я настраивался на игру против Украины, сегодня я не доволен игрой своей команды», - заявил он.