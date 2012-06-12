Сборной Швеции было нечего терять

01:33, 12 июня 2012
Спорт
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Тренер сборной Швеции Эрик Хамрен недоволен игрой своей команды в матче против украинцев.

Главный тренер сборной Швеции Эрик Хамрен

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Э.Хамрен сообщил журналистам на послематчевой конференции.

По его словам, во втором тайме его команда начала играть лучше, чем в первом, благодаря чему удалось забить мяч.

Э.Хамрен выразил сожаление по поводу того, что украинцам удалось быстро отыграться. «Это придало им сил», - сказал он.

По его словам, «последние 20 минут сборной Швеции было нечего терять, но жаль что не получилось».

Э.Хамрен отметил, что в этом матче Андрей Шевченко отлично сыграл в штрафной. «Не только он умеет так играть в украинской сборной, но сегодня он сыграл прекрасно», - сказал тренер шведов.

Отвечая на вопрос журналистов, он отметил, что еще не думал о следующих играх.

"Я настраивался на игру против Украины, сегодня я не доволен игрой своей команды», - заявил он.

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