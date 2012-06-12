Блохин раскритиковал игру украинцев в концовке матча

Как передает корреспондент УНИАН, об этом О.Блохин сообщил 11 июня на послематчевой конференции.

По его словам, сборная Украины владела преимуществом в первом тайме, но не использовала те моменты, которые были созданы. В то же время, от игры шведов в первом тайме у О.Блохина сложилось впечатление, что они вышли играть на ничью.

Во втором тайме, отметил он, шведы забили гол, однако сделали это «не по правилам fair play».

О.Блохин заявил, что игрок украинской команды лежал на поле, но шведы не выбили мяч за пределы поля, а продолжили играть и забили гол.

Несмотря на это, отметил он, «нам удалось переломить игру, забить два мяча».

В то же время, тренер раскритиковал игру своих игроков в конце матча. «Концовку провели неграмотно» - сказал О.Блохин.

Он добавил, что игроки не выполнили установку, пытались играть на удержание счета, несмотря на то, что вышли три свежих игрока.