Шевченко: надо восстанавливаться перед игрой с французами

Об этом в эфире канала "Украина" сказал капитан команды и автор дубля Андрей Шевченко, сообщает Champion.

"У меня столько эмоций. Это что-то фантастическое! Евро дома, первая игра - 2:1. Мы выигрываем, победа заслуженная, очень хорошо играли", - сказал А.Шевченко.

"Спасибо всем болельщикам, спасибо ребятам за хорошую игру. Угловые наигранные, все остальное по ходу. После неудачных товарищеских игр ребята собрались и показали хорошую игру, характер, комбинации", - отметил он.

"У нас хорошие шансы. Надо восстанавливаться перед игрой с французами - каждая игра, как финал. Сегодня выиграли, к следующим матчам будем готовиться так же", - пообещал А.Шевченко.