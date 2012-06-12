Шевченко: надо восстанавливаться перед игрой с французами
01:11, 12 июня 2012Спорт
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Команда Украины с невероятными эмоциями встретила победу над шведами, но надо готовиться к не менее важным матчам дальше.
Об этом в эфире канала "Украина" сказал капитан команды и автор дубля Андрей Шевченко, сообщает Champion.
"У меня столько эмоций. Это что-то фантастическое! Евро дома, первая игра - 2:1. Мы выигрываем, победа заслуженная, очень хорошо играли", - сказал А.Шевченко.
"Спасибо всем болельщикам, спасибо ребятам за хорошую игру. Угловые наигранные, все остальное по ходу. После неудачных товарищеских игр ребята собрались и показали хорошую игру, характер, комбинации", - отметил он.
"У нас хорошие шансы. Надо восстанавливаться перед игрой с французами - каждая игра, как финал. Сегодня выиграли, к следующим матчам будем готовиться так же", - пообещал А.Шевченко.
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