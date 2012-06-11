В Черном море проходит парусная регата на призы командующего ВМС

Это самое продолжительное по времени для Черного моря соревнование яхтсменов.

Как передает корреспондент УНИАН, в регате принимают участие 26 яхт, в том числе 6 экипажей от ВМС Украины, 3 - от Черноморского Флота Российской Федерации, по одному экипажу - от Одессы, Керчи, Сак, 2 экипажа - от Феодосии, 12 - от Севастополя.

Соревнования посвящены 67-летию Победы в Великой Отечественной войне, 229-й годовщине со дня основания города-героя Севастополя, а также 20-летию ВМС Украины.

Состязания состоят из нескольких гонок. Старт первой гонки был дан утром 9 июня с внутреннего рейда Севастопольской бухты. 10 июня проходила вторая гонка «Севастополь-Балаклава». 11-12 июня проходит третья гонка «Балаклава-Феодосия». Четвертая гонка состоится 14-15 июня по маршруту «Феодосия-Артек», а пятая - 16 июня по маршруту «Артек-Севастополь».

Соревнования проводятся командованием украинских ВМС, Парусной федерацией Севастополя при поддержке Севастопольской горгосадминистрации.