УКРАИНА ВЫИГРАЛА У ШВЕЦИИ

Завершился первый матч украинской сборной на Евро-2012

Украина - Швеция 2:1 (Шевченко 55, 60 - Ибрагимович 52). С тремя баллами украинская сборная на сегодня - лидер группы D. Ее именитые соперники - Англия и Франция - , напомним, сыграли в Донецке вничью 1:1. Следующая игра сборной Украины - 15 июня в Донецке против сборной Франции. А завтра болельщиков ждут матчи группы A: Греция - Чехия (Вроцлав) и Польша - Россия (Варшава).

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