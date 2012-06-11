УКРАИНА ВЫИГРАЛА У ШВЕЦИИ
23:40, 11 июня 2012Спорт
9718
Завершился первый матч украинской сборной на Евро-2012
Украина - Швеция 2:1 (Шевченко 55, 60 - Ибрагимович 52).
С тремя баллами украинская сборная на сегодня - лидер группы D. Ее именитые соперники - Англия и Франция - , напомним, сыграли в Донецке вничью 1:1.
Следующая игра сборной Украины - 15 июня в Донецке против сборной Франции.
А завтра болельщиков ждут матчи группы A: Греция - Чехия (Вроцлав) и Польша - Россия (Варшава).
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter