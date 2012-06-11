Около 80 полицейских из разных стран сопровождают своих болельщиков в Украине

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, приезд иностранных коллег связан также с оказанием практической помощи отечественным правоохранителям.

Кроме того, что зарубежные полицейские работают в Международном центре полицейского сотрудничества, они находятся непосредственно в среде своих болельщиков и проводят с ними профилактические беседы. В частности, в компетенцию полицейских входит встреча болельщиков своей страны в аэропортах и на вокзалах, посещение мест их проживания (гостиницы, палаточные городки, кемпинги и тому подобное) и мест отдыха. Также полицейские наблюдают за своими гражданами на стадионах и в фан-зонах во время матчей.

В случае необходимости полицейские проводят собеседование и выступают в роли переводчиков для решения конфликтных ситуаций, если такие возникнут. Что же касается полномочий членов таких делегаций, то они выступают исключительно в качестве экспертов. Иностранных полицейских сопровождают представители украинской милиции.

Сейчас в Украине работают полицейские из Швеции, Нидерландов, Германии, Португалии, России, Дании, Франции и Великобритании.