В матче Украина - Швеция забиты подряд три гола
22:54, 11 июня 2012Спорт
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В матче группы D финальной части Чемпионата Европы по футболу команды обмениваются голами.
Шевченко ведет борьбу за мяч перед воротами
Украина - Швеция 2:1.
Сначала Ибрагимович перед воротами замкнул прострел слева. Меньше, чем через две минуты из той же позиции ударом головой в высоком прыжке в борьбе Шевченко сравнял счет. И еще за5 минут онже сноваголовой отближнейштангизабилподачус углового.
Идет 60-я минута
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