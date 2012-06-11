В матче Украина - Швеция забиты подряд три гола

Украина - Швеция 2:1.

Сначала Ибрагимович перед воротами замкнул прострел слева. Меньше, чем через две минуты из той же позиции ударом головой в высоком прыжке в борьбе Шевченко сравнял счет. И еще за5 минут онже сноваголовой отближнейштангизабилподачус углового.

Идет 60-я минута