Бельгийцы с горя продали свою поддержку на Евро через интернет
22:19, 11 июня 2012Спорт
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Бельгийские болельщики, разочарованные отсутствием своей команды в финальной части чемпионата Европы по футболу, продали свою поддержку сборной Нидерландов.
Болельщиков Нидерландов прибавилось
Об этом сообщает сегодня бельгийское информационное агентство Belga.
Болельщики разместили свое сообщение на сайте аукционов eBay, отметив, что полученные деньги будут направлены в пользу ЮНИСЕФ.
Агентство также сообщает, что предложение бельгийских болельщиков было продано одному покупателю из Нидерландов за 3 тысячи евро.
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