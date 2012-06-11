Бельгийцы с горя продали свою поддержку на Евро через интернет

Об этом сообщает сегодня бельгийское информационное агентство Belga.

Болельщики разместили свое сообщение на сайте аукционов eBay, отметив, что полученные деньги будут направлены в пользу ЮНИСЕФ.

Агентство также сообщает, что предложение бельгийских болельщиков было продано одному покупателю из Нидерландов за 3 тысячи евро.