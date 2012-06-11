Сборная Украины стартовала на Евро
21:55, 11 июня 2012Спорт
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В Киеве на НСК "Олимпийский" национальная сборная Украины начала свой первый матч в рамках финальной части чемпионата Европы по футболу, который она проводит против команды Швеции.
Украина начала свое Евро
Как передает корреспондент УНИАН, главный тренер украинской сборной Олег Блохин выставил на игру следующий состав: вратарь: Андрей Пятов; защитники: Евгений Селин, Евгений Хачериди, Тарас Михалик, Олег Гусев; полузащитники: Анатолий Тимощук, Сергей Назаренко, Евгений Коноплянка, Андрей Ярмоленко; нападающие: Андрей Воронин, Андрей Шевченко.
Обслуживает матч турецкая бригада арбитров. Главным рефери этого матча УЕФА назначил Джюнейта Чакира. Его ассистентами будут Бахаттин Дуран и Тарик Энгюн.
Как сообщал УНИАН, сегодня в Донецке уже состоялся матч двух других сборных отборочной группы D. В этой игре сборные Англии и Франции сыграли вничью со счетом 1:1 и набрали по 1 очку.
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