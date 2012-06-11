Сборная Украины стартовала на Евро

Как передает корреспондент УНИАН, главный тренер украинской сборной Олег Блохин выставил на игру следующий состав: вратарь: Андрей Пятов; защитники: Евгений Селин, Евгений Хачериди, Тарас Михалик, Олег Гусев; полузащитники: Анатолий Тимощук, Сергей Назаренко, Евгений Коноплянка, Андрей Ярмоленко; нападающие: Андрей Воронин, Андрей Шевченко.

Обслуживает матч турецкая бригада арбитров. Главным рефери этого матча УЕФА назначил Джюнейта Чакира. Его ассистентами будут Бахаттин Дуран и Тарик Энгюн.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Донецке уже состоялся матч двух других сборных отборочной группы D. В этой игре сборные Англии и Франции сыграли вничью со счетом 1:1 и набрали по 1 очку.