Англия и Франция разошлись миром (фото)

Победу не одержала ни одна сборная: счет игры 1:1 .

Первый гол забили англичане. Джеррард навесил со штрафного с правого фланга и мяч прилетел прямо на голову Джолеону Лескотту, который точно пробил в ближний угол.

На 39 минуте позиционная атака французов закончилась низовым ударом Самира Насри, после которого мяч влетел точно под ближнюю штангу.

Следующий матч в групе D сыграют Украина и Швеция сегодня в 21.45 на Олимпийском стадионе в Киеве.