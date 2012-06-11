Англия и Франция разошлись миром (фото)
20:52, 11 июня 2012Спорт
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В Донецке завершился матч финальной части Евро-2012 в групе D между командами Франции и Англии.
Англия и Франция получили по 1 очку
Победу не одержала ни одна сборная: счет игры 1:1 .
Первый гол забили англичане. Джеррард навесил со штрафного с правого фланга и мяч прилетел прямо на голову Джолеону Лескотту, который точно пробил в ближний угол.
Джолеон Лескотт забил первый мяч Англии на этом Евро
На 39 минуте позиционная атака французов закончилась низовым ударом Самира Насри, после которого мяч влетел точно под ближнюю штангу.
Следующий матч в групе D сыграют Украина и Швеция сегодня в 21.45 на Олимпийском стадионе в Киеве.
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