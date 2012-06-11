40 голландцев купили места в несуществующий кемпинг под Харьковом
18:36, 11 июня 2012Спорт
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Сорок голландских болельщиков стали жертвами мошенников, купив места в харьковском кемпинге, которого не существует.
40 человек попались на уловку мошенников
Об этом заявил директор департамента по вопросам подготовки Евро-2012 харьковского горсовета Александр Нечипоренко, пишет РИА «Новости».
Ожидается, что Харьков за время группового этапа чемпионата Европы по футболу примет около 25 тысяч голландских болельщиков. На данный момент в городе существует официальный "оранжевый кемпинг" на территории Журавлевского гидропарка.
"Сорок голландцев купили места в лагерь, которого просто не существует. Мы предложили им помощь, решили, что или разместим их в мононациональном лагере, или в другом, дали им телефон кемпинга на Журавлевке", - сказал Нечипоренко на пресс-конференции.
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