40 голландцев купили места в несуществующий кемпинг под Харьковом

Об этом заявил директор департамента по вопросам подготовки Евро-2012 харьковского горсовета Александр Нечипоренко, пишет РИА «Новости».

Ожидается, что Харьков за время группового этапа чемпионата Европы по футболу примет около 25 тысяч голландских болельщиков. На данный момент в городе существует официальный "оранжевый кемпинг" на территории Журавлевского гидропарка.

"Сорок голландцев купили места в лагерь, которого просто не существует. Мы предложили им помощь, решили, что или разместим их в мононациональном лагере, или в другом, дали им телефон кемпинга на Журавлевке", - сказал Нечипоренко на пресс-конференции.