В Донецке бездомная собака покусала француза
В Донецке за медицинской помощью обратились 16 туристов, приехавших на матчи Евро-2012, из них 10 были госпитализированы.
|Андрей Шишацкий провел пресс-конференцию
По его словам, среди 10 госпитализированных есть «и наши, и иностранцы».
«Есть эксцесс – укус бездомной собаки. Укусила гражданина Франции в микрорайоне Текстильщик. Он был в больницу № 1 госпитализирован, обследован и пока отказался от дальнейшей госпитализации, но будет находиться под наблюдением медиков», - сказал губернатор.
Он также отметил, что в основном иностранные туристы обращаются по поводу незначительных повреждений кожи. «Есть еще много обращений среди иностранцев с растертостями стоп, ног и так далее. Наверное, у них физическая слабоватая подготовка. Среди них много полных», - сказал А.Шишацкий.
Как сообщил губернатор, «медуслуги им оказываются бесплатно, как бесплатно им предоставляются стоянки в том же аэропорту».
«Госпитализированные в больницу, как правило, после оказания медпомощи покидают медучреждение. Среди госпитализированных инфекционных больных, слава Богу, пока нет», - добавил А.Шишацкий.