Хорек Фред стал на сторону Украины и Англии

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета, хорек спрогнозировал победу сборных Англии и Украины.

На сцене в официальной фан-зоне Евро-2012 в Харькове перед Фредом поставили две миски с едой и флажками стран, принимающих участие в сегодняшних матчах.

Выбирая между сборными Англии и Франции, хорек отдал преимущество миске с английским флагом. Далее Фред выбирал между командами Украины и Швеции, и его выбор пришелся на сборную Украины.

Как сообщал УНИАН, уже исполнились прогнозы Фреда относительно победы Дании в игре со сборной Нидерландов. Хорек-вещун также угадал результаты игр Хорватия - Ирландия (победа хорватов), Германия – Португалия (выиграли немцы) и ничью между сборными Польши и Греции.