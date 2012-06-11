Польские погранцы задержали 11 машин с иностранцами, которые рвались в Украину
17:07, 11 июня 2012Спорт
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Пограничная служба Польши в выходные дни не выпустила в Украину 28 человек, которые пытались пересечь границу на автомобилях без необходимых для выезда документов.
Польские пограничники не выпустили в Украину 28 человек
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Пограничной службы, было задержано 11 автомобилей, на которых в Украину следовали граждане Португалии, Швеции, Италии, Германии, Бразилии, Великобритании, Нидерландов и России.
Часть иностранцев имели только ксерокопии документов, которые подтверждали право на владение автомобилем, некоторые пытались пересечь границу на арендованных машинах, на которых нельзя было покидать территорию Евросоюза.
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