Польские погранцы задержали 11 машин с иностранцами, которые рвались в Украину

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Пограничной службы, было задержано 11 автомобилей, на которых в Украину следовали граждане Португалии, Швеции, Италии, Германии, Бразилии, Великобритании, Нидерландов и России.

Часть иностранцев имели только ксерокопии документов, которые подтверждали право на владение автомобилем, некоторые пытались пересечь границу на арендованных машинах, на которых нельзя было покидать территорию Евросоюза.