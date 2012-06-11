В УЕФА говорят, что продали все билеты на матч «Англия - Франция»
16:46, 11 июня 2012Спорт
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Информация, распространенная некоторыми СМИ о том, что матч Франция - Англия будет проходить на полупустом стадионе не соответствует действительности.
В УЕФА говорят, что посещаемость матчей - рекордная
Об этом заявил Директор Турнира в Украине Маркиян Лубкивский.
«По данным УЕФА, продано 49 400 билетов на этот матч (при вместимости стадиона 50 000). Огромный ажиотаж со стороны болельщиков за несколько дней до матча УЕФА дополнительно выставил на продажу 600 резервных билетов, в том числе билетов с ограниченной видимостью», - сказал Лубкивский, пишет Радио Свобода.
Он также отметил, что билеты на матчи Евро в Украине проданы все, посещаемость матчей - 99%, что является рекордным показателем среди всех предыдущих турниров.
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