В УЕФА говорят, что продали все билеты на матч «Англия - Франция»

Об этом заявил Директор Турнира в Украине Маркиян Лубкивский.

«По данным УЕФА, продано 49 400 билетов на этот матч (при вместимости стадиона 50 000). Огромный ажиотаж со стороны болельщиков за несколько дней до матча УЕФА дополнительно выставил на продажу 600 резервных билетов, в том числе билетов с ограниченной видимостью», - сказал Лубкивский, пишет Радио Свобода.

Он также отметил, что билеты на матчи Евро в Украине проданы все, посещаемость матчей - 99%, что является рекордным показателем среди всех предыдущих турниров.