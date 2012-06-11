Двум российским фанам запретили посещать матчи во Вроцлаве

Кроме того, согласно приговору, они должны заплатить по 2 тыс. злотых штрафа.

Об этом со ссылкой на польскую Gazeta.pl. сообщает ZIK.

«В воскресенье вроцлавский суд вынес приговор о запрете доступа на массовые мероприятия двум лицам - 27-летнему мужчине и 41-летней женщине», - рассказал представитель Нижне-Силезского воеводского управления полиции Камиль Ринкиевич.

Полиция также устанавливает фамилии других русских, которые принимали участие в избиении стюардов на городском стадионе во Вроцлаве во время матча Россия-Чехия. После этого столкновения один из стюардов нуждался в медицинской помощи. Польские полицейские уже идентифицировали на видеозаписях лица российских фанатов, участвовавших в избиении и сейчас устанавливают их фамилии. Вроцлавская прокуратура уже дала согласие на публикацию фотографий шести наиболее агрессивных болельщиков, их фото уже получили пограничники.

В связи с агрессивным поведением российских болельщиков во время матча в Вроцлаве УЕФА начало дисциплинарные процедуры в отношении Российской Футбольной Федерации. Российские болельщики бросали с трибун файеры и вывесили запрещеные плакаты.

Четверо других россиян с пятницы ожидают в полиции допроса по делу драки в вроцлавском ресторане. Им, вероятно, будут инкриминировать повреждение частного имущества и нанесение побоев.