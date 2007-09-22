50 лучших тренеров в истории футбола

Английская газета "The Times" опубликовала список 50 лучших тренеров мира . Как любой подобный рейтинг, версия англичан выглядит спорной, но от этого не менее интересной, тем более, что составляли список весьма респектабельные эксперты. Они уверяют, что консультировались с зарубежными коллегами и представителями старшего поколения, следовательно, оценки были тщательно взвешены.

Естественно, что в списке присутствуют все самые титулованные и известные специалисты, добивавшиеся громких побед с клубами и национальными сборными.

Первое место эксперты отдали Ринусу Михелсу – отцу тотального футбола, изменившему облик игры, совершившему переворот в ее тактическом восприятии. В числе выигранных им трофеев значатся звания чемпиона Голландии и Кубки чемпионов с "Аяксом", титул чемпиона Испании, завоеванный с "Барселоной", и победа сборной Нидерландов на Евро-88. Великий Михелс мог и должен был выиграть также финал Чемпионата мира 1974 года, но "немецкая машина" оказалась удачливее. В принципе, выбор "The Times" не удивителен, ведь ещё в 1999 году FIFA признала Р.Михелса лучшим тренером века.

2. Сэр Мэтт Басби (1909-1994). Крайний полузащитник шотландской сборной, выступавший за «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» до Второй мировой войны, стал тренером в «Манчестер Юнайтед» в 1945 г., когда «МЮ» приходилось играть на чужом стадионе, поскольку «Олд Траффод" был почти полностью разрушен бомбежкой. Но уже через три года Басби сумел создать выдающуюся команду. В 1948 г его клуб выиграл Кубок Англии. «Парни Басби» образца середины 1950-х дважды выходили в полуфинал Кубка европейских чемпионов. После гибели восьми игроков в мюнхенской авиакатастрофе Басби сумел оправиться от потрясения и создал новую команду, которая в 1968 г. стала обладателем Кубка чемпионов. ("Немного о футболе").

3. Эрнст Хаппель (1925-1992) "не много говорил, но много выигрывал". Побеждал в чемпионатах четырех стран - Голландии, Бельгии, Германии и Австрии. Также он вывел сборную Голландии в финал чемпионата мира 1978 года. Самые значительные его победы - два Кубка чемпионов, завоеванные с "Фейенордом" (1970) и "Гамбургом" (1983). В его честь в 1992 г. переименован Praterstadion в Вене).

Великий наставник киевского "Динамо" и сборной СССР Валерий Лобановский оказался на 32-м месте, опередив Рафаэля Бенитеса и уступив Оттмару Хитцфельду.

"Ключевая фигура, определившая доминирующую роль киевского "Динамо" в советском футболе в 70-80-е годы. Неоспоримый лидер, который вывел сборную Советского Союза в финал Евро-88", – такую характеристику дали В.Лобановскому англичане. При этом им можно напомнить о разгроме, которое устроило представлявшее уже независимую Украину "Динамо" испанской "Барселоне" или тот факт, что самый дорогой игрок в истории английской Премьер-Лиги Андрей Шевченко - ученик В.Лобановского.

Много в списке лучших тренеров и спорных моментов. Так, Марчелло Липпи, выигравший в своей карьере все ценные призы клубного футбола – пять скудетто, Кубок чемпионов, Межконтинентальный кубок и Суперкубок Европы, а в прошлом году приведший сборную Италии к званию чемпиона мира, не попал даже в десятку лучших. Эксперты "The Times" отправили его на 17-е место.

Джованни Траппатонни, в 70-80-е годы выигравший все три европейских кубка с "Ювентусом", занимает 28-ю позицию. А Фабио Капелла, становившийся чемпионом с четырьмя различными клубами в Италии и Испании, оказался на 21-м месте.

Свен-Горан Эрикссон, который в своей карьере трижды добивался золотых дублей – в Швеции, Португалии и Италии, оказался лишь на 46-м месте. Явно не на своей позиции находится также немец Гельмут Шен, единственный тренер выигрывавший золотые медали чемпиона мира и Европы. После перечисления его заслуг эксперты добавили: "Это больше, чем сборная Англии добилась за всю свою историю", и, тем не менее, отправили Шена на 34-е место.

Лига-новости, Динамомания

50 лучших тренеров в истории мирового футбола. Версия газеты "The Times".

1. Ринус Михелс (Голландия)

2. Сэр Матт Басби (Шотландия)

3. Эрнст Хаппель (Австрия)

4. Сэр Алекс Фергюсон (Шотландия) 5. Билл Шенкли (Шотландия)

6. Боб Пэйсли (Англия)

7. Брайан Клаф (Англия)

8. Бела Гуттман (Венгрия)

9. Мигель Муньос (Испания)

10. Арсен Венгер (Франция) 11. Арриго Сакки (Италия)

12. Джок Стейн (Шотландия)

13. Эленио Эррера (Испания)

14. Марио Загало (Бразилия)

15. Йохан Круифф (Голландия)

16. Жозе Моуринью (Португалия)

17. Марчелло Липпи (Италия)

18. Луиш Фелипе Сколари (Бразилия)

19. Висенте Дель Боске (Испания)

20. Франц Беккенбауер (Германия)

21. Фабио Капелло (Италия)

22. Сесар Луис Менотти (Аргентина)

23. Энцо Беарзот (Италия)

24. Сэр Альф Рамсей (Англия)

25. Теле Сантана (Бразилия)

26. Нерео Рокко (Италия)

27. Эме Жаке (Франция)

28. Джованни Трапаттони (Италия) 29. Гус Хиддинк (Голландия) 30. Карлос Билардо (Аргентина)

31. Оттмар Хитцфельд (Германия) 32. Валерий Лобановский (СССР, Украина)

33. Рафаэль Бенитес (Испания)

34. Гельмут Шён (Германия)

35. Сэр Бобби Робсон (Англия)

36. Луи ван Галь (Голландия)

37. Карл Раппан (Австрия)

38. Зепп Гербергер (Германия)

39. Билл Николсон (Англия)

40. Удо Латтек (Германия)

41. Джордж Рэйнор (Англия)

42. Отто Реххагель (Германия) 43. Карлос Альберто Паррейра (Бразилия) 44. Карло Анчелотти (Италия) 45. Дон Реви (Англия) 46. Свен-Ёран Эрикссон (Швеция)

47. Карлос Бьянки (Аргентина)

48. Альбер Баттэ (Франция)

49. Джесс Карвер (Англия)

50. Хёнесс Вайсвайлер (Германия)

Жирным шрифтом отмечены действующие тренеры.