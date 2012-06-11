АэроСвит успокаивает болельщиков, что на матч в Донецк все успеют

Как сообщили УНИАН в пресс-службе компании, в частности, из 4 запланированных на сегодня (11 июня) рейсов Киев-Донецк 2 уже отправлены, на третий ведется регистрация.

«С учетом проведения сегодня футбольного матча в Донецке, удалось максимально сократить задержки вылетов в этот город из Киева. Пассажиров, направлявшихся в Донецк и прибывавших в «Борисполь» заблаговременно, отправляли более ранними рейсами», - сообщили в компании.

Кроме того, в компании отмечают, что «АэроСвит» обеспечивает пассажиров задержанных рейсов. При длительных задержках авиакомпания предоставляет пассажирам питание и напитки, в частности, питание и напитки предоставлены пассажирам сегодняшних рейсов в Нью-Йорк и Бангкок.

«АэроСвит» также ведет перерегистрацию пассажиров отмененного рейса в Пекин на рейсы других авиакомпаний и на более поздние даты.

«К 15:00 перерегистрированы более 50 пассажиров. Некоторые из них уже вылетели в столицу Китая альтернативными маршрутами. Планируется, что все, кто желает срочно улететь в Пекин, будут отправлены уже сегодня», - сообщили в компании.

«АэроСвит» отмечает, что «персонал диспетчерской службы, сервисных подразделений авиакомпании максимально задействован с целью минимизации задержек путем оптимального управления имеющимися емкостями, отправки пассажиров по возможности рейсами других авиакомпаний, а также обслуживания пассажиров задержанных авиарейсов».

Напомним, с 8-9 июня отмечается увеличение количества задержек рейсов авиакомпании «АэроСвит – Украинские авиалинии». Авиакомпания объясняет это, в частности, выводом из эксплуатации в мае этого года четырех самолетов зарубежных перевозчиков-партнеров и задержкой с поставкой двух новых воздушных судов по независящим от «АэроСвита» причинам.