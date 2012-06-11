Мэр Львова требует от УЕФА транслировать матчи в фан-зоне на украинском

10 июня по вине УЕФА во время матча Северная Ирландия – Хорватия трансляция велась на русском, а не украинском языке, сообщили УНИАН в медиа-центре «Львов 2012».

«Случай, произошедший вчера, когда матч между двумя сборными транслировался на русском языкем, это недопустимая ситуация. Это то же самое, если бы в фан-зоне в Гданьске транслировали матч на немецком. Прошу УЕФА немедленно исправить ситуацию», - отметил А.Садовый.

Как сообщили в департаменте Евро-2012 Львовского городского совета, согласно договору между городом и УЕФА, именно УЕФА отвечает за трансляцию матчей в фан-зоне. Работники Львовского городского совета не имеют права вмешиваться в работу режиссеров, начиная с 18.25. Режиссерам поступило четкое указание УЕФА транслировать матчи из канала «Футбол», на который им была предоставлена карта декодирования сигнала. УЕФА не предусмотрело, что канал будет транслировать второй матч с российским комментарием, ведь в предыдущие дни матчи из того же канала были с украинским комментарием, говорится в сообщении.