Блохин назвал стартовый состав сборной на игру со шведами
15:11, 11 июня 2012Спорт
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Главный тренер сборной Украины Олег Блохин определил футболистов, которые сегодня с первых минут сыграют против сборной Швеции.
Олег Блохин определился с теми, кому доверит побеждать
Стартовый состав Украины будет таким, который играл в контрольном матче против Эстонии, пишет ТСН.
В 21:45 на поле НСК "Олимпийский" должен выйти такой состав:
вратарь: Андрей Пятов;
защитники: Евгений Селин, Евгений Хачериди, Тарас Михалик, Олег Гусев;
полузащитники: Анатолий Тимощук, Сергей Назаренко, Евгений Коноплянка, Андрей Ярмоленко;
нападающие: Андрей Воронин, Марко Девич.
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