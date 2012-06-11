Блохин назвал стартовый состав сборной на игру со шведами

15:11, 11 июня 2012
Спорт
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Главный тренер сборной Украины Олег Блохин определил футболистов, которые сегодня с первых минут сыграют против сборной Швеции.

Олег Блохин определился с теми, кому доверит побеждать

Стартовый состав Украины будет таким, который играл в контрольном матче против Эстонии, пишет ТСН.

В 21:45 на поле НСК "Олимпийский" должен выйти такой состав:

вратарь: Андрей Пятов;

защитники: Евгений Селин, Евгений Хачериди, Тарас Михалик, Олег Гусев;

полузащитники: Анатолий Тимощук, Сергей Назаренко, Евгений Коноплянка, Андрей Ярмоленко;

нападающие: Андрей Воронин, Марко Девич.

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