Блохин назвал стартовый состав сборной на игру со шведами

Главный тренер сборной Украины Олег Блохин определил футболистов, которые сегодня с первых минут сыграют против сборной Швеции.

Стартовый состав Украины будет таким, который играл в контрольном матче против Эстонии, пишет ТСН. В 21:45 на поле НСК "Олимпийский" должен выйти такой состав: вратарь: Андрей Пятов; защитники: Евгений Селин, Евгений Хачериди, Тарас Михалик, Олег Гусев; полузащитники: Анатолий Тимощук, Сергей Назаренко, Евгений Коноплянка, Андрей Ярмоленко; нападающие: Андрей Воронин, Марко Девич.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter