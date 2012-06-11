Белорусских журналистов в Киеве больше всего удивляет улыбающаяся милиция

Белорусские журналисты "приятно шокированы" улыбками киевских милиционеров. Как сообщает пресс-служба КГГА, журналисты Белорусского общенационального телевидения поделились со специалистами медиа-центра Киева своим первым впечатлением об украинской столице.

Корреспонденты отметили, что в первую очередь Киев и киевляне поражают своим гостеприимством и радушием. Как отметили коллеги из-за рубежа, даже на лицах милиционеров они встречали улыбки.

«Уже три дня мы находимся в эпицентре ЕВРО 2012 в Киеве, в фан-зоне, и не видели ни одного милиционера, который бы не улыбался. Сначала мы думали, что это единичные случаи, но впоследствии убедились - гостеприимство и искренние улыбки - типичные черты для столичных работников милиции. Это нас приятно шокировало! ", - рассказал оператор белорусского телеканала.