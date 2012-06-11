Киевские депутаты получили билеты на матч Украина-Швеция «на шару»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель председателя КГГА Анатолий Голубченко на пресс-конференции.

“У нас есть билеты, выделенные УЕФА для принимающего города. Работала комиссия, и все те заявки, которые были поданы (на получение билетов на матчи Евро-2012), были рассмотрены и на то количество билетов, которое мы получили, были удовлетворены по возможностим. Киевские депутаты получили 120 билетов на этот матч решением комиссии”, - сообщил А.Голубченко.

По его словам, билеты выделены всем городам, которые принимают чемпионат, для обеспечения не только чиновников, но и инвалидов, спортсменов. “И все депутаты написали заявки”, - отметил А.Голубченко.

По подсчетам депутата Киевсовета от партии УДАР Алексея Давыденко, 120 депутатов Киевсовета получили бесплатные билеты на Евро-2012 на более чем 500 тысяч гривен. Об этом он сказал “Украинской правде”.По его словам, каждый депутат Киевсовета получил бесплатно два билета на киевские матчи Евро-2012: один – на матч сборной Украины и один - на финал. "Стоимость билета на матч с участием Украины 1200 гривен. Стоимость билета на финал 3300 гривен. Цены официальные указаны в самих билетах", - сказал депутат.