Моуринью претендует на 25 миллионов откупных от Челси

Досрочно покинувший пост главного тренера лондонского футбольного клуба "Челси" португалец Жозе Моуринью заявляет, что намерен выучить еще один иностранный язык и вернуться на тренерскую работу. «Но не прямо сразу сейчас", - уточнил он в своем первом интервью после сенсационного ухода из "Челси".

По словам Моуринью, хотя он очень любит английский футбол, скорее всего, он решит попробовать себя в другой стране. "При этом у меня нет намерения тренировать португальскую национальную сборную, так что Сколари может не беспокоиться в этой связи", - пошутил Моуринью. Бразилец Луиш Фелипе Сколари является тренером национальной команды Португалии в настоящее время, напоминает РИА новости.

"В ближайших планах у меня поездка в США, участие в рекламной кампании малайзийского банка, я хочу больше времени провести с женой и детьми, а также начать учить еще один иностранный язык", - поделился с журналистами Моуринью. Он уточнил, что скорее всего это будет итальянский или немецкий.

"Я рад, что закончил работать в "Челси", хотя очень люблю этот клуб", - признался тренер. "А что касается дальнейшей карьеры, я готов к участию в любых проектах в любой стране", - резюмировал он.

В минувший четверг руководство "Челси" объявило о том, что "по взаимному согласию" клуб расстается с главным тренером Жозе Моуринью после трех с лишним лет его работы с лондонской командой.

Основной причиной досрочного ухода тренера был назван разлад в его отношениях с клубом, который стал влиять на уровень выступлений команды.

В настоящее время представители тренера согласовывают размер его выходного пособия, которое, по некоторым оценкам, может достичь 25 миллионов фунтов стерлингов.