Ровенскую милицию подняли на поиски шведского фана, который заблудился

В г.Ровно милиция нашла болельщика из Швеции, который заблудился.

Как сообщает Сектор по связям с общественностью Управления МВД Украины в Ровенской области, 10 июня администратор гостиницы «Мир» сообщила в милицию, что накануне около 22.00 ушел погулять по городу 37-летний гражданин королевства Швеции Кристиан Чивиберг, который не вернулся в номер на следующий день.

В Украину группа болельщиков из Швеции прибыла 9 июня через таможенный переход «Ягодин» в Волынской области, на двух автобусах «Мерседес». 35 иностранцев поселились в гостинице «Мир», чтобы на следующий день выехать в Киев на матч между сборными Украины и Швеции. Вечером после приезда с 22.00 до 23.00 К.Чивиберг отдыхал вместе с товарищами в кафе, откуда ушел в неизвестном направлении.

Об исчезновении шведа был немедленно проинформирован весь личный состав милиции. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий местонахождение болельщика удалось установить. Около 13.00 10 июня К.Чивиберга нашли возле автовокзала на улице Киевской в г.Ровно. Никаких преступлений в отношении иностранца совершено не было.

В 13.50 К.Чивиберг вместе с другими болельщиками выехал в столицу.

«После отъезда признательный швед оставил в милиции благодарность за то, что его разыскали. Как выяснилось, посидев в кафе, иностранец вышел оттуда и заблудился», - говорится в сообщении.