Харьков ждет сегодня семь чартеров с голландцами

Харьковский аэропорт за три дня Евро-2012 принял и отправил 84 чартерных рейса с иностранными болельщиками.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета.

В Харькове приземлились 44 самолета из Амстердама и Копенгагена. В них было 4111 болельщиков. Отбыли из аэропорта 40 рейсов, которые отвезли 3724 фанов.

В пресс-службе уточнили, что 8, 9 и 10 июня на борту 90% всех авиарейсов находились болельщики чемпионата.

Очередной наплыв футбольных туристов ожидается сегодня. По данным директора Департамента по вопросам подготовки Евро-2012 по футболу городского совета Александра Нечипоренко, сегодня в Харьков прилетят семь самолетов с голландскими болельщиками. Фанаты остановятся в палаточном городке в Журавлевском гидропарке. Ожидается, что сегодня здесь будут находиться около 1100 болельщиков сборной Нидерландов.

Как сообщал УНИАН, по железной дорогей в Харьков на матч Нидерланды – Дания прибыли свыше 800 болельщиков.