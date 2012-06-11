Завтра в киевской фан-зоне Евро - день «фанатских» танцев

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, также завтра неофициальный символ фан-зоны боров Фунтик будет пророчить ход матчей Греция-Чехия (Вроцлав) и Польша-Россия (Варшава).

На главной сцене фан-зоны Евро-2012 будут выступать певицы Алиса Тарабарова, Lissa Wassabi и группа Red Foxes.

Сегодня, 11 июня, фан-зона Киева будет болеть за национальную сборную Украины, которая будет состязаться за победу со сборной Швеции на НСК «Олимпийский». Начало матча – 21.45.

В фан-зоне сегодня будут играть украинские музыки и капелла бандуристов.

В 16.00 боров-вещун Фунтик спрогнозирует результаты матчей дня: Франция-Англия (Донецк) и Украина-Швеция (Киев).

Изюминой четвертого дня работы фан-зоны станут выступления шведских исполнителей Мagnus Lindgren и Anna Christoffersson.