Почему россияне устроили драку на Вроцлавском стадионе

Об этом в интервью "Спорт-Экспрессу" рассказал глава Российского футбольного союза Сергей Фурсенко, пишет Lenta.ru.

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"Насколько я понимаю, служба безопасности вычислила того человека, который бросил на поле файер, и попыталась его задержать. Соответственно, его товарищи оказали сопротивление. Хотели отбить нарушителя", - сказал Фурсенко.

Он добавил, что болельщикам удалось добиться своего, но "все участники инцидента зафиксированы камерами, и их наверняка ждут неприятности".

"Здесь, в Польше, соответствующие законы куда более суровы, чем в России. Мы, конечно, будем помогать своим, чем сможем, но тот, кто специально ищет подобные приключения, должен понимать, на что идет", - добавил Фурсенко.

Напомним, 10 июня УЕФА начал дисциплинарное расследованиев отношении российских болельщиков. Причиной стал ряд инцидентов, имевших место во время матча Россия - Чехия: брошенный на поле файер, провокационные баннеры, а также расистские оскорбления якобы имевшие место в отношении одного из чешских игроков.