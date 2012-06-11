Регионал жалуется, что билеты на Евро-2012 ему не по карману

"Билет за 380 евро в первоклассный сектор - это дороговато для меня, - признался "Комсомольськой правде в Украине" регионал Владимир Макеенко. - Я купил три билета по 135 евро на полуфинал, причем в обычный сектор третьей категории.

Коммунист Евгений Царьков "откроил" от своей зарплаты сумму лишь на билет на матч украинской сборной.

"Сегодня попасть на футбол - дорогое удовольствие, - пожаловался парламентарий. - Раньше все было дешевле. Я недавно собирал сыну свое детское наследство - марки, значки. Наткнулся на три билетика Олимпиады-80, родители ходили. Цена была 3-7 рублей. Семья могла себе позволить".

Владимир Литвин утверждает, что в душе он "диванный" болельщик. "Кому нужно зрелище, пусть идут на стадион, а если стремишься профессионально посмотреть игру, то в первом ряду возле телевизора это делать лучше".

Сегодня в Киеве украинская сборная сыграет свое первый матч в Чемпионате - против шведов.