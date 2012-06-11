Шведы на Трухановом пьют пиво литрами и восхищаются нашей «Статуей Свободы»

Об этом пишет газета "Сегодня", корреспонденты которой проведали шведских фанов на Трухановом острове.

«Я приехал вместе с тремя друзьями, живем в палатке. Все супер! Условия в лагере нормальные, нет проблем. Электричество есть в паре метров, но мы в нем не нуждаемся. Понравилось здешнее пиво, оно недорогое. Сам же Киев — красивый город. Мы были в фан-зоне, видели большую статую, я не знаю, это Статуя Свободы или что-то другое, но она красивая. Были в баре, выпили алкоголя. Кушать ходим в фастфуд, здесь, в кемпинге, пьем пиво», — рассказал изданию о своих впечатлениях швед Ола.

Из того, что не понравилось в Киеве, парень отмечает то, что украинцы плохо знают английский и многие ходят в спортивной одежде.

В городке тем временем продолжаются строительные работы. В субботу рабочие рыли траншею к одному из туалетов, чтобы подключить водоснабжение. Руководитель шведских болельщиков Инго Шедерлунд, который ранее активно раскритиковал подготовку городка, говорит, что многое в кемпинге уже исправлено: «Здесь уже души работают, во многих есть теплая вода. Правда, мы заметили, что некоторые работники плохо трудятся или вообще не работают. Хотя работать пока есть над чем».