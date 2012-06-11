Болельщики продолжают съезжаться в Украину: границу уже пересекли 37 тыс. людей

09:14, 11 июня 2012
Спорт
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Государственную границу Украины с 5 июня пересекли около 37 тысяч футбольных фанатов, пограничниками оформлено 314 самолетов и свыше 5,5 тысяч транспортных средств, которыми следовали участники и болельщики Евро-2012.  

Вболівальники

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ и связей с общественностью Государственной пограничной службы Украины, болельщики футбольного чемпионата продолжают прибывать в Украину и оставлять ее границы после выступлений своих сборных. Так, за сутки границу пересекли почти 14 тысяч болельщиков, половина из которых следовала в наше государство.

Сегодня прогнозируется увеличение организованных и неорганизованных групп болельщиков в связи с проведением матчей в Киеве и Донецке.

Основной поток гостей ожидается через аэропорт Донецка - около 50 рейсов, а также через аэропорты «Борисполь», «Жуляны» и участок границы с Польшей.

Всего на протяжении суток госграницу Украины пересекли свыше 311 тысячи лиц и 64 тысячи транспортных средств.

 

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