Болельщики продолжают съезжаться в Украину: границу уже пересекли 37 тыс. людей
Государственную границу Украины с 5 июня пересекли около 37 тысяч футбольных фанатов, пограничниками оформлено 314 самолетов и свыше 5,5 тысяч транспортных средств, которыми следовали участники и болельщики Евро-2012.
|Основной поток гостей ожидается сегодня
Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ и связей с общественностью Государственной пограничной службы Украины, болельщики футбольного чемпионата продолжают прибывать в Украину и оставлять ее границы после выступлений своих сборных. Так, за сутки границу пересекли почти 14 тысяч болельщиков, половина из которых следовала в наше государство.
Сегодня прогнозируется увеличение организованных и неорганизованных групп болельщиков в связи с проведением матчей в Киеве и Донецке.
Основной поток гостей ожидается через аэропорт Донецка - около 50 рейсов, а также через аэропорты «Борисполь», «Жуляны» и участок границы с Польшей.
Всего на протяжении суток госграницу Украины пересекли свыше 311 тысячи лиц и 64 тысячи транспортных средств.