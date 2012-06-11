Болельщики продолжают съезжаться в Украину: границу уже пересекли 37 тыс. людей

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ и связей с общественностью Государственной пограничной службы Украины, болельщики футбольного чемпионата продолжают прибывать в Украину и оставлять ее границы после выступлений своих сборных. Так, за сутки границу пересекли почти 14 тысяч болельщиков, половина из которых следовала в наше государство.

Сегодня прогнозируется увеличение организованных и неорганизованных групп болельщиков в связи с проведением матчей в Киеве и Донецке.

Основной поток гостей ожидается через аэропорт Донецка - около 50 рейсов, а также через аэропорты «Борисполь», «Жуляны» и участок границы с Польшей.

Всего на протяжении суток госграницу Украины пересекли свыше 311 тысячи лиц и 64 тысячи транспортных средств.