Сегодня Украина сыграет со Швецией: фан-зона готовится к наплыву фанатов

В связи с этим на территории фан-зоны будут усилены меры безопасности, сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА.

Организаторы фан-зоны напоминают, что на ее территорию запрещено вносить: легковоспламеняющиеся предметы, алкогольные напитки, крупногабаритные предметы, колющие и режущие предметы, оружие, профессиональную фото- и видеоаппаратуру, средства трансляции (кроме представителей СМИ, получивших соответствующее разрешение).

Как объясняют организаторы, такие правила установлены УЕФА и действуют на территориях фан-зон и стадионов всех принимающих городов.

По информации штаба по безопасности киевской фан-зоны, с первого дня ее открытия на Крещатике была настроена оперативная и эффективная система безопасности. Работает система видеонаблюдения, все входы к фан-зону контролируют отдельные группы охранников, организовано постоянное патрулирование внутри и снаружи фан-зоны.

Потоки на вход и выход из фан-зоны разделены для удобства болельщиков: вход осуществляется только через турникеты, выход – в специально обозначенных местах.

Одновременно в фан-зоне работают около 500 сотрудников службы безопасности.