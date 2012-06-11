Иранским женщинам запретили смотреть матчи Евро-2012

По мнению властей, эти мероприятия могут повредить моральному облику женщин.

«Это неуместная ситуация, когда женщины и мужчины смотрят футбол вместе, – передает AFP слова заместителя начальника полиции Бахмана Каргара. – Мужчины во время просмотра игр волнуются, ведут себя вульгарно или позволяют грязные шутки. Женщины не достойны просмотра футбола в таком обществе. Они должны поблагодарить полицию за такое решение».

Газета.ру