Бютовец: подготовка к Евро - крупнейший коррупционный скандал в Украине за 20 лет

08:27, 11 июня 2012
Спорт
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По мнению Остапа Семерака, правительство создало новую коррупционную схему, выведя из-под действия тендерного законодательства подготовку к Евро.  

Остап СЕМЕРАК

Подготовка к Евро-2012 стала крупнейшим коррупционным скандалом в Украине за все 20 лет. Об этом в прямом эфире 5 каналав ток-шоу «РесПублика» с Анной Безулик» заявил член фракции «БЮТ - Батькивщина» Остап Семерак.

 «Подготовка к Евро-2012 стала крупнейшим коррупционным скандалом в Украине за все 20 лет. В государственную целевую программу подготовки к Евро правительство Азарова внесло 28 поправок, увеличив ее стоимость с 5 до 80 млрд. грн. Правительство создало новую коррупционную схему, выведя из-под действия тендерного законодательства подготовку к Евро, и затем в эту программу начали закачивать свои «хотелки». Они превратили Евро в ширму для объяснения сверхзатрат из госбюджета», - подчеркнул оппозиционер.

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