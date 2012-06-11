Блохину подарили поэму Пушкина «Полтава»

Российский журналист подарил Олегу Владимировичу поэму Александра Пушкина "Полтава".

"Спасибо. Мне ее читать на ночь? Если будет бессоннная ночь, то буду читать. Если говорить о нашем матче со шведами, то легкого поединка не будет. Швеция - это добротная команда, которая уже шесть лет играет одним составом.

Но давайте закончим тему Полтавской битвы. Нас ждет другая битва. Будут играть две команды и главное, чтобы мы показали хороший футбол.

Я уже определился с составом на матч против шведов. Так что, книгу мне надо было дарить чуть раньше ", - пошутил Блохин.

Gazeta.ua