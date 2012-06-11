Блохину подарили поэму Пушкина «Полтава»
08:19, 11 июня 2012Спорт
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Тренер сборной Украины Олег Блохин получил символический подарок во время пресс-конференции, которая прошла в воскресенье на НСК "Олимпийский".
Олег Блохин настроен на битву
Российский журналист подарил Олегу Владимировичу поэму Александра Пушкина "Полтава".
"Спасибо. Мне ее читать на ночь? Если будет бессоннная ночь, то буду читать. Если говорить о нашем матче со шведами, то легкого поединка не будет. Швеция - это добротная команда, которая уже шесть лет играет одним составом.
Но давайте закончим тему Полтавской битвы. Нас ждет другая битва. Будут играть две команды и главное, чтобы мы показали хороший футбол.
Я уже определился с составом на матч против шведов. Так что, книгу мне надо было дарить чуть раньше ", - пошутил Блохин.
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