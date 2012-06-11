Какие улицы будут перекрывать в дни матчей Евро (список)

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления ГАИ г. Киева, полный транспортный периметр вокруг стадиона и официальной фан-зоны вводится с 06:00 дня проведения матча до времени окончания плюс еще три часа после его окончания.

Движение транспорта будет перекрываться на следующих улицах:

- ул. В. Васильковская (на участке от ул. И. Федорова до бульв. Т.Шевченко);

- ул. И. Федорова (на участке от ул. Б. Васильковской до ул. Предславинской);

- ул. Димитрова (на участке от ул. Б. Васильковской до ул. Анри Барбюса);

- ул. Анри Барбюса (на участке от ул. И. Федорова до ул. Димитрова);

- переулок Лабораторный (на участке от ул. Летней до Федерации футбола Украины); - ул. Физкультуры (на участке от ул. Антоновича до НСК «Олимпийский»);

- ул. Жилянская (на участке от ул. Антоновича до ул. Шота Руставели);

- ул. Саксаганского (на участке от ул. Антоновича до ул. Эспланадной);

- ул. Шота Руставели;

- ул. Эспланадная;

- ул. Рогнединская;

- Бессарабска площадь (при этом проезд по ул. Бассейной и Крутому спуску остается открытым);

- ул. Скоропадского;

- бульв. Леси Украинки (на участке от ул. Госпитальной до пер. Щорса в обоих направлениях);

- пер. Госпитальный;

- ул. Госпитальная.

Вместе с этим, направление одностороннего движения транспорта на ул. И. Федорова (на участке от ул. Антоновича до ул. Б. Васильковской) изменяется на противоположное, то есть направление движения транспорта от ул. Б. Васильковской до ул. Антоновича.

В дни проведения матчей 24 июня и 1 июля (воскресенье) перекрытие вышеупомянутых участков улично-дорожной сети осуществляется с 10:00 до времени окончания матча плюс три часа после его окончания.

Кроме того, в дни проведения матча Евро-2012 по улицам города будут передвигаться автоколонны под сопровождением патрульных автомобилей Госавтоинспекции.

В этой связи столичная Госавтоинспекция обращается к водителям транспортных средств с просьбой - предоставлять преимущество в движении спецавтомобилям с включенными проблесковыми маячками.

«Госавтоинспекция советует всем жителям и гостям столицы во избежание заторов или других осложнений движения во время проведения чемпионата, планировать маршрут передвижения, обходя центральную часть города, а также использовать паркинги для размещения своих транспортных средств. Просьбы к водителям - быть внимательными и доброжелательными к другим участникам дорожного движения, относиться с пониманием к временным ограничениям движения и неудобствам, которые будут возникать во время «Евро-2012», - отметили в пресс-службе ГАИ.