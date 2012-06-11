Киевская фан-зона готовит болельщикам праздник украинского фольклора
Для посетителей фан-зоны в Киеве перед матчем сборных Украины и Швеции будет организован праздник украинского фольклора.
|Фунтик спрогнозирует результаты матчей дня
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.
В частности, для гостей фан-зоны будут играть украинские музыканты и капелла бандуристов.
Кроме того, в 16.00 кабан-вещун Фунтик спрогнозирует результаты матчей дня: Франция-Англия (Донецк) и Украина-Швеция (Киев). При этом в КГГА отметили, что во второй день матча кабан-вещун верно угадал двух победителей первых футбольных матчей турнира.
А вот изюминой четвертого дня работы фан-зоны станут выступления шведских исполнителей Мagnus Lindgren и Anna Christoffersson, говорится в сообщении.
Также в КГГА сообщили, что именно 11 июня ожидается дежурное увеличение количества фанов в столице. Посмотреть футбольный поединок между командами Украины и Швеции, кроме жителей шведского фан-кемпинга, приедут 2094 болельщика, которые уже забронировали места в столичных заведениях размещения.
Как сообщал УНИАН, матч сборных команд по футболу Украины и Швеции начнется на НСК «Олимпийский» в Киеве 11 июня в 21.45.
Сборные Франции и Англии начнут игру в Донецке на стадионе «Донбасс Арена» в 19.00.