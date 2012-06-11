Киевская фан-зона готовит болельщикам праздник украинского фольклора

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

В частности, для гостей фан-зоны будут играть украинские музыканты и капелла бандуристов.

Кроме того, в 16.00 кабан-вещун Фунтик спрогнозирует результаты матчей дня: Франция-Англия (Донецк) и Украина-Швеция (Киев). При этом в КГГА отметили, что во второй день матча кабан-вещун верно угадал двух победителей первых футбольных матчей турнира.

А вот изюминой четвертого дня работы фан-зоны станут выступления шведских исполнителей Мagnus Lindgren и Anna Christoffersson, говорится в сообщении.

Также в КГГА сообщили, что именно 11 июня ожидается дежурное увеличение количества фанов в столице. Посмотреть футбольный поединок между командами Украины и Швеции, кроме жителей шведского фан-кемпинга, приедут 2094 болельщика, которые уже забронировали места в столичных заведениях размещения.

Как сообщал УНИАН, матч сборных команд по футболу Украины и Швеции начнется на НСК «Олимпийский» в Киеве 11 июня в 21.45.

Сборные Франции и Англии начнут игру в Донецке на стадионе «Донбасс Арена» в 19.00.