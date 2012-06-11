На Евро-2012 начало работу фан-посольство

Как сообщили УНИАН в пресс-центре при Донецком горсовете, под лозунгом «Болельщики - для болельщиков!» фан-посольство будет оказывать консультационные и информационные услуги для поддержки болельщиков сборных во время проведения Евро-2012. Информация и помощь предоставляется всем фанатам или посетителям футбольного турнира.

В сообщении подчеркнули, что создание фан-посольства в принимающем городе является неотъемлемой частью программы гостеприимства во время проведения турнира. Важной функцией фан-посольства также является помощь в культурном обмене между болельщиками разных стран, что ведет к повышению общего образовательного уровня фанов, в том числе и украинских.

В Донецке начинают работать одно стационарное и два мобильных фан-посольств - Англии и Франции.

Мобильные фан-посольства будут работать два дня до матча и один день после матча национальной команды. Они будут иметь свободный доступ ко всем евро-объектам в принимающем городе, где будет больше всего болельщиков. Ради возможности оказания всесторонней помощи болельщикам во время пребывания в Донецке, мобильные фан-посольства будут передвигаться по центру города между основными объектами Евро-2012.

Персонал стационарного фан-посольства в городе составляют координатор, фан-эксперты и волонтеры.

«Инициатива создания фан-посольств принадлежит болельщикам Великобритании на чемпионате Европы в 1998 году, - объяснил координатор стационарного фан-посольства в Донецке Сергей Пронкин. - Сама идея фан-посольств заключается в том, чтобы сами фанаты смогли облегчить путешествие другим фанатам на выездные матчи национальных сборных. С 2012 года проект «Фан-посольство» вошел под крыло УЕФА».

Обращаясь в фан-посольство, болельщики имеют возможность получить информацию о местах отдыха, о том, где можно быстро перекусить, узнать информацию о культурно-массовых мероприятиях в Донецке, расписание движения поездов и самолетов. Также болельщики в фан-посольстве могут получить журналы на футбольную тематику, печатную продукцию местной ультрас-группы «Zaboys ultra», информацию об истории и этапы формирования фан-клубов в городе (плакаты, фотографии, памятные сувениры), а также плакаты с изображением символики Евро-2012, миниатюрные флаги команд-участниц, значки и другую сувенирную продукцию.

По словам С. Пронкина, в Донецке начинают работу шесть французских и десять английских фан-экспертов, которые будут находиться в центре города, в аэропорту и на железнодорожном вокзале, на бульваре Пушкина и др.

«Мы имеем прямые контакты с дипломатическими миссиями этих стран, которые во время Евро-2012 будут работать в Донецке. За день до четвертьфинала и полуфинала ждем открытия фан-посольств тех команд, которые примут участие в этих соревнованиях. Фан-посольство - это бренд, хорошо знакомый всем европейцам!», - заключил координатор стационарного фан-посольства в Донецке.