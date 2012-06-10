Евро-2012: Хорватия выиграла и стала лидером группы
23:41, 10 июня 2012Спорт
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Завершились матчи Чемпионата Европы по футболу в группе C.
Ирландия - Хорватия 1:3 (Сент-Леджер 20 - Манджукич 4, 48, Елавич 44).
Сборная Хорватия, в составе которой четыре игрока украинских клубов, начала и провела весь матч на высокой скорости и неукротимым желанием выиграть, чего и достигла.
На сегодня хорваты - лидеры группы с тремя очками, у "фаворитов" букмекеров - Италии и Испании - по одному баллу.
Завтра в игру вступает группа D и украинская сборная: Франция - Англия (Донецк), Украина - Швеция (Киев).
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