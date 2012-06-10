Евро-2012: Хорватия выиграла и стала лидером группы

Ирландия - Хорватия 1:3 (Сент-Леджер 20 - Манджукич 4, 48, Елавич 44).

Сборная Хорватия, в составе которой четыре игрока украинских клубов, начала и провела весь матч на высокой скорости и неукротимым желанием выиграть, чего и достигла.

На сегодня хорваты - лидеры группы с тремя очками, у "фаворитов" букмекеров - Италии и Испании - по одному баллу.

Завтра в игру вступает группа D и украинская сборная: Франция - Англия (Донецк), Украина - Швеция (Киев).