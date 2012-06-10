В фан-лагере под Донецком идет дискотека

Как сообщили УНИАН в пресс-центре при Донецком горсовете, постояльцы кемпинга на 60% состоят из болельщиков Англии и примерно по 20% - болельщиков Франции и России.

Кроме того, в донецком кемпинге проживают болельщики из Японии, Китая, Ирландии и Австралии.

По информации генерального менеджера кемпинг-парка Сергея Хановича, завтра, 11 июня, ожидается прибытие еще 700 гостей, которые ранее забронировали места.

Кемпинг-парк расположен с южного въезда в Донецк между трассами на Мариуполь и Запорожье на территории площадью около 17 га и рассчитан на 3,9 тысяч мест.

В кемпинге предусмотрена вся необходимая инфраструктура: паркинг (1 тыс. машино-мест), санитарные зоны с холодной и горячей водой, зона питания, зона развлечений, спортивные зоны, медиа-центр, зона для туристов в автодомах, зона для туристов со своими палатками, зона Wi-Fi и многое другое.

Для проживания гостям предложены палатки со специальной водонепроницаемой ткани с полноценными кроватями, постельным бельем, освещением, твердым покрытием пола.

Также предусмотрено транспортное сообщение кемпинга с официальной фан-зоной и центром города.

Своих гостей кемпинг-парк развлекает конкурсами ди-джеев, дискотеками и футбольными матчами между болельщиками.

Цена проживания в палатке колеблется между 80 до 140 грн за 1 человека в сутки. В случае размещения в собственных палатках гостям необходимо будет оплатить 50 грн в сутки за палатку, в случае размещения в автодомике - 140 грн в сутки.