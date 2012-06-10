В руки милиции попал "самопальный" билет на Евро-2012

22:51, 10 июня 2012
Спорт
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В Харькове милиция задержала местного жителя, который продал фальшивый билет на матч Евро-2012 между сборными Нидерландов и Дании.

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области.

24-летний харьковчанин собственноручно изготовил билет с помощью лазерного принтера и продал его 26-летнему местному жителю, который в свою очередь обратился в милицию.

Стражи порядка изъяли билет и направили его на экспертизу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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