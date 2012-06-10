Евро-2012: Испания и Италия сыграли вничью

Фавориты группы C, играя в Гданьске, "нейтрализовали" друг друга и завершили встречу со счетом 1:1.



В первой половине ворота вообще остались нетронуты, обе команды остерегались и держали мощную защиту.



Первыми отличились итальянцы, открыв счет на 61-й минуте. Вышедший на замену Ди Натале после передачи Пирло за спину сразу трем защитникам реализовал выход один на один с Касильясом.



Действующие чемпионы ответили сразу же. Иньеста и Сильва разыграли комбинацию, а Сеск Фабрегас завершил ее ударом в упор (64-я минута).



До финального свистка обе команды пытались изменить счет, но все завершающие моменты оказались неудачными.

Теперь в группе C сегодня лидером может стать Ирландия или Хорватия, матч которых начнется через полчаса.