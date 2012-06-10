Завтра в Донецк перебазируют военные самолеты

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник Регионального медиа-центра Министерства обороны Украины (г. Харьков), подполковник Дмитрий Горбунов.

Он уточнил, что к этому времени экипажи обоих летательных аппаратов прошли соответствующую летную подготовку и по решению руководства Министерства обороны Украины и Генерального штаба Вооруженных Сил перебазируются в Донецк.

Экипаж истребителя-перехватчика типа Су-27, непосредственно, будет привлекаться для охраны воздушного пространства в регионе и своим присутствием усилит противовоздушную оборону армии.

В другом военно-транспортном самолете типа Ан-26 на Донбасс прибудут специалисты инженерно-технического состава, а также из служб наземного обеспечения полетов авиации.

Все действия военных летчиков будут связаны с работой военных подразделений радиотехнических войск, которые будут следить за изменениями в воздушной обстановке над Донецким регионом, и согласовываться с другими силовыми ведомствами страны.

Планируется, что в 7:00 в небе над международным аэропортом «Донецк» летчики истребителя-перехватчика типа Су-27 продемонстрируют летное мастерство и профессионализм. Целью этого мероприятия станет демонстрация абсолютной готовности военных авиаторов действовать по назначению в интересах безопасности украинского народа и гостей международных футбольных соревнований.

Планируется, что на данном мероприятии в Донецке будут присутствовать: начальник штаба - первый заместитель начальника авиации командования Воздушных сил ВСУ генерал-майор Игорь Янушевич, руководство Донецкой областной государственной администрации, начальник Донецкого гарнизона полковник Сергей Камеш и другие.

Справка УНИАН. Тяжелый многоцелевой высокоманевренный всепогодный истребитель-перехватчик четвертого поколения самолет Су-27 наряду с МиГ-29 является основным самолетом истребительной авиации Воздушных сил ВСУ и используется для борьбы с самолетами, вертолетами и крылатыми ракетами противника в воздухе, а также поражения наземных (морских) объектов.