За два дня в Киеве фаны выпили 30 тысяч литров пива и съели 10 тысяч хот-догов
19:25, 10 июня 2012Спорт
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В Киеве фан-зону за первые два дня Евро-2012 посетили, по разным подсчетам, от 60 до 100 тыс. гостей.
|В КГГА подсчитали, сколько пива выпили болельщики
Первый рекорд фан-зоны был установлен в день открытия турнира – 8 июня. По информации организаторов, одновременно во время матча Россия – Чехия в фан-зоне находилось около 30 тыс. болельщиков.
Также в КГГА сообщили, что за два дня работы фан-зоны было реализовано 30 тыс. литров пива, 10 тыс. хот-догов и 3 тыс. порций мороженого.
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