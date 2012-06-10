За два дня в Киеве фаны выпили 30 тысяч литров пива и съели 10 тысяч хот-догов

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Первый рекорд фан-зоны был установлен в день открытия турнира – 8 июня. По информации организаторов, одновременно во время матча Россия – Чехия в фан-зоне находилось около 30 тыс. болельщиков.

Также в КГГА сообщили, что за два дня работы фан-зоны было реализовано 30 тыс. литров пива, 10 тыс. хот-догов и 3 тыс. порций мороженого.