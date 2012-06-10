Центр Киева перекроют из-за шведов

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, шведские фаны имеют давнюю традицию – собираться за несколько часов перед началом футбольного матча на большой площади, общаться, и уже вместе, дружной колонной, оправляться на стадион.

Сбор болельщиков состоится в 14:00 на площади Леси Украинки, а сам марш будет стартовать в 18:00 и пройдет по маршруту: площадь Леси Украинки – ул. Кутузова – ул. Московская – Кловский спуск – ул. Мечникова – ул. Бассейная – ул. Эспланадная – стадион НСК «Олимпийский» (Северные ворота).

В КГГА отметили, что ввиду этого, часть центральных улиц будет временно закрыта для движения автотранспорта, поэтому водителям рекомендовано принять во внимание следующую информацию. Так, 11 июня: с 13:30 до 18:45 движение транспорта на бульваре Леси Украинки будет закрыто в обоих направлениях на участке от ул. Кутузова к ул. И. Кудри. С 17:30 до окончания прохождения марша будет закрыто движение транспорта на ул. Кутузова, ул. Московской (на участке от ул. Цитадельной до Кловского спуска), Кловского спуска (на участке от ул. Московской до ул. Мечникова), ул. Мечникова, ул. Бассейная (на участке от ул. Шелковичной до ул. Эспланадной).

Традиционные футбольные марши шведские болельщики также проведут 15 и 19 июня, в дни проведения матчей при участии сборной команды Королевства Швеция.