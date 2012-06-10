Милиция нашла вора, который обобрал журналистку возле фан-зоны

Об этом УНИАН сообщили в столичной милиции.

По их данным, журналистка телеканала «СТБ» Ольга Червакова 9 июня в 22.40 обратилась в дежурную часть Шевченковского райуправления киевской милиции по спецлинии «102» и сообщила, что во время подготовки сюжета вблизи фан-зоны ее обокрали.

«Благодаря согласованной работе работников милиции метрополитена через несколько минут был задержан подозреваемый в совершении преступления», - говорится в сообщении. Преступником оказался ранее дважды судимый за подобные кражи и в последний раз освобожденный на свободу в 2011 году по амнистии житель Киева, 1981 года рождения.

Подозреваемый задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины.

Проводится дальнейшая проверка на причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений на территории города Киева.

При этом столичная милиция опровергла информацию, распространенную некоторыми интернет-изданиями, что с начала футбольного чемпионата Евро-2012 в Киеве зафиксированы многочисленные обращения граждан и иностранцев по поводу краж.