Мэр Донецка сделал крайними журналистов

Как передает корреспондент УНИАН, так он ответил на вопрос английских тележурналистов, встречающих сегодня свою сборную по футболу у входа в гостиницу «Виктория» в Донецке.

«Донецк, наверное, очень много ожидал фанов из Британии. А приезжают только 2 или 3 тысячи. Расстроены, разочарованы ли Вы этим?» - задали вопрос журналисты. На это А.Лукьянченко ответил: «Мне обидно за то, что пресса и телерадиокомпании, не зная настоящей ситуации в городе Донецк, отдельные телекомпании показывали город Донецк, пытались его преподнести так, чего в действительности в городе нет».

При этом мэр добавил: «Мы убедили, что город Донецк – это трудовой, нормальный город».

На встречный вопрос о том, «кто ответственный за то, почему так мало англичан приезжает в Донецк», А.Лукьянченко сказал: «Я ни на кого не хочу показывать, и ни на кого не буду показывать. Нужно просто правильно и честно преподносить информацию о городе».