УЕФА завел дело на российских болельщиков

Об этом сообщает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Согласно сообщению, изучив отчеты по безопасности и доступные фото- и видеоматериалы, УЕФА объявил, что открывает дисциплинарное дело в отношении Российского футбольного союза в связи с неподобающим поведением болельщиков, использованием и бросанием на поле фейерверков, а также демонстрацией баннеров с недозволенным содержанием на матче группы А между сборными России и Чехии, который состоялся в пятницу, 8 июня, во Вроцлаве.

Кроме того, УЕФА в сотрудничестве с FARE начнет расследование в связи с полученной информацией об оскорблении чешских футболистов российскими болельщиками.

Как сообщалось, в Интернете появилась видеозапись драки между несколькими лицами, в том числе с символикой российского сборной, и стюардами и волонтерами на Вроцлавском стадионе. При этом одного из стюардов люди с российской символикой били ногами, когда тот уже упал на землю.